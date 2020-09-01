倫元投顧分析師陳學進表示，台股1日開高走高，終場上漲111.83點，漲幅0.89％，收在12,703.28點；櫃買指數同步收紅，揚升0.32點，漲幅0.19％，收在166.35點；三大法人進出方面，外資轉買38.32億元，投信轉買4.73元，自營商續買8.77億元，惟外資法人於台指期買回765口多單，累計淨多單部位為26,073口，心態呈謹慎中性偏多。

台股自低點反彈以來漲幅已高，導致市場追價意願相對保守外，華為禁令對相關科技股上檔持續承壓，預期大盤將維持在季線至前高13,031點間震盪。不過隨各國陸續重啟經濟活動後，包括歐洲、美國及大陸等地區採購經理人指數（PMI）見到復甦外，國內7月外銷訂單表現同樣優於市場預期，下半年隨蘋果及非蘋新品齊發，全球經濟可望穩步向上。

展望後市，美國聯準會（Fed）維持鴿派基調、資金熱錢洶湧、法人大戶心態偏多不變、中長期均線震盪走揚下，大盤短線經適度整理後，後續仍有望挑戰前高與14,000點關卡。

個股方面，本周納入投資組合的驊訊，受惠遠距商機帶動USB耳麥相關晶片出貨暢旺，營運看俏，股價1日再度亮燈漲停，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

此外，繼圓剛、聰泰、圓展、世紀鋼、申豐、廣錠等個股陸續飆漲後，TPK-KY、GIS-KY、欣興、南電、貿聯-KY、江申、廣寰科、驊訊、加百裕、元晶、森田、鈊象等個股1日紛紛接棒演出，顯見法人大戶心態偏多不變的前提下，下半年產業前景看佳、公司營運具轉機成長題材的個股表現相對可期。

(工商 )