華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股31日受MSCI調降權重影響，導致台積電、聯電、聯發科等權值股震盪走低，終場下跌137點，但基本面並未因此改變，以長期角度，股價還是會反映公司的真實價值。當MSCI完成調整後，沉重的賣壓逐步消化，權值股1日全面反轉向上，帶動加權指數上漲112點。

目前大盤走勢符合先前看法，技術面短線維持震盪整理格局，漲多個股容易出現回檔，反之跌深股也有望出現反彈行情。

個股方面，本周納入投資組合的驊訊，受惠筆電音訊與電競耳機IC出貨暢旺，股價連3日亮燈漲停。

(工商 )