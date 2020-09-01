逐洞賽│華冠投顧分析師丁彥鈞 18:102020/09/01 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股31日受MSCI調降權重影響，導致台積電、聯電、聯發科等權值股震盪走低，終場下跌137點，但基本面並未因此改變，以長期角度，股價還是會反映公司的真實價值。當MSCI完成調整後，沉重的賣壓逐步消化，權值股1日全面反轉向上，帶動加權指數上漲112點。 目前大盤走勢符合先前看法，技術面短線維持震盪整理格局，漲多個股容易出現回檔，反之跌深股也有望出現反彈行情。 個股方面，本周納入投資組合的驊訊，受惠筆電音訊與電競耳機IC出貨暢旺，股價連3日亮燈漲停。 (工商 ) #台積電 #驊訊 #聯發科 #聯電 #華冠投顧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 博通 重回IC設計營收王 04:102020/09/01 產業．科技 權王台積電反彈 台股早盤開高 09:132020/09/01 財經 紐約梅隆設立台灣辦事處 擴大在台投顧版圖 11:502020/09/01 財經 富盛投顧接棒安盛總代理 鎖定ESG發展 10:472020/09/01 財經 智慧手機線上銷售占比 疫飛衝天 04:102020/09/01 產業．科技 看好虧轉盈 美銀大推面板雙虎 04:102020/09/01 證券．權證 法人搶補 電子返主流 台股收復12700 14:182020/09/01 財經 吉茂擁三利多 法人按讚喊買 04:102020/09/01 證券．權證 為遊戲而生 聯發科技發表Helio G95手遊系列晶片 14:542020/09/01 科技 台中購物節賣破80億 大放送 04:102020/09/01 產業．科技 財經熱門新聞 台股殺了又噴 明天要追？專家：小心「鍋蓋」風險 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 即時 網購刷卡天天凱基日 享優惠 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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