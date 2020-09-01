第一金控（2892）於9月1日舉辦2020上半年營運說明的法人說明會，會中公布第一金上半年稅後淨利為新台幣87.64億元，較去年同期下滑11.6％，累計每股盈餘為0.68元；整體看來雖略遜於去年同期，但衰退幅度已明顯較今年第一季底收斂，顯示金融業第二季度業績觸底反彈。另外，證券、投信、人壽與金融資產管理子公司獲利均為正數，在歷經上半年疫情的不利因素影響下，營運仍繳出正向獲利成績單，實屬不易。

2020上半年因新冠疫情攪局，加上各國央行資金寬鬆政策，與中美貿易戰所引發的全球商業戰略配置的重新洗牌，總體經濟環境產生劇烈變動，金融市場波動更是瞬息萬變。

子公司一銀2020上半年總放款成長較去年同期增加+6.9％，其中來自房貸產品成長達+6.0％，中小企業放款則年成長+8.1％，由於放款的快速增長，抵銷部份央行降息的淨利差下滑趨勢，使整體淨利收上半年僅微降0.2％，手續費收入亦受惠於資金熱潮，僅小幅下跌1.4％，投資熱度更在指數頻創新高下增溫，吸引更多資本投入，另因台灣疫情影響相對較小，加上中美貿易戰升溫下區域調整生產布局的效應，成為企業投資熱點之一，並衍生配合融資的放款需求，預估上半年的企金放款回溫可望持續到下半年，房貸產品更在低利率下，激發出「租不如買」的自住型房貸客戶，預期房市交易可望維持熱絡。

美國大選將於11月舉行，一般預估選前，二黨為爭取選票，紛爭仍將不斷，加上疫情的影響，將加劇市場波動，惟市場充沛的資金成為財富管理的成長能量，低波動度高殖利率的產品將是市場追逐的標的，因此下半年的財富管理手續費收入仍可望有增長機會。

海外地區的總體經濟環境目前受疫情的影響不一，美國地區影響最大，對業務擴展的影響也最深，不過9月起美國各州逐步朝恢復正常運作，經濟回溫速度有待觀察，但美國目前因家戶存款爆增，後續遞延性消費的需求仍有動能，現階段因應海外地區的風險控管方式以地區別、產業別為主來加強控管風險。

法說會中，第一金提到，目前銀行資本適足率維持13.43％、第一類資本為11.44％，資本充足，尚足支應下半年的放款增長，目標以分散風險，掌握景氣回溫動能，滿足企業資本支出與個人理財需求為下半年主要策略。

(工商 )