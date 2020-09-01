2004 年，由唐奇鐸（Don Cheadle )主演的電影「盧安達飯店」(Hotel Rwanda)，描述了1994年盧安達大屠殺事件期間，一座3星級國際飯店的主館保羅·魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina），如何拯救1200名遭迫害與屠殺的圖西族平民，這是個真實的故事。然而英雄人物魯塞薩巴吉納如今卻遭到盧安達政府的逮補，罪名是「恐怖組織首領」。

美聯社報導，在盧安達飯店事件後，魯塞薩巴吉納先是旅居比利時，之後取得美國永久居民身分，在德州生活過一段時間。不過1996年後，他經常返回盧安達老家，並且持續發表政治評論，對長期執政的盧安達卡加梅總統（Paul Kagame）也有不少批評，警方沒有說他是在哪裡被逮捕。

魯塞薩巴吉納的女兒說，父親是在上週在杜拜轉機時，遭到綁架並帶到盧安達，但沒有提供證據證明這一說法。

現年66歲的魯塞薩巴吉納，在星期一被警方押送到記者會上，他戴著手銬和口罩。他尚未在法庭上被正式起訴。

警方聲明中說：「透過國際合作，盧安達調查局希望告知公眾，魯塞薩巴吉納已經被捕。他涉嫌創建武裝暴力、極端主義恐怖組織，並且是領導人、贊助者和成員，比如盧安達民主變革運動（MRCD）就是他的恐怖組織，該組織在國內外各地開展活動，嚴重影響國家安全。」

魯塞薩巴吉納的女兒克蕾妮‧卡尼巴(Carine Kanimba)說，家人是在周一被告知父親已關押在盧安達，他們還沒有會見過父親。目前家人擔心，他的高血壓藥物可能吃完，會影響之後的健康。

27歲的卡尼巴希望，國際能夠援助她的父親，魯塞薩巴吉納是比利時公民，也是美國的永久居民，希望兩國能出面救援。

卡尼巴認為，她的父親之所以被補，是因為他長期以來，對於盧安達政府有所批評，至於什麼恐怖組織，那都是欲加之罪。

魯塞薩巴吉納一直否認他有支持盧安達叛軍。

魯塞薩巴吉納認為卡加梅政府過於為專政，卡加梅是人數佔比較少的圖西族人，魯薩巴吉納批評，卡西梅政府又回到少數菁英族群管理一切的情況，人數較多的胡圖族人在政府機關的佔比極低，他曾表示，長此以往，有可能發生再一次的種族仇恨。 不過卡加梅政府也有許多支持者，他們稱不管如何，卡加梅成功使盧安達經濟增長。

2005年，小布希授予魯塞薩巴吉納自由勳章。(圖/美聯社)

魯塞薩巴吉納贏得了眾多國際榮譽，包括美國小布希總統（George W. Bush）於2005年，授予他的自由勳章和2011年蘭托斯人權獎(Lantos Human Rights Prize )。

蘭托斯人權與正義基金會主席卡特里娜·蘭托斯·斯威特（Katrina Lantos Swett）表示：「我認為像魯塞薩巴吉納這樣的人權擁護者被捕，是一件愚蠢的行為，這將引起公眾的關注。」

「盧安達飯店」海報。(圖/IMDB)

不過，許多人也對魯塞薩巴吉納的英雄故事提出異議，比如盧安達倖存者組織伊布卡（Ibuka）的執行秘書納法塔爾（Naphatal Ahishakiye）表示，魯塞薩巴吉納並沒有電影呈現的那麼完美，能住在盧安達飯店是有代價的，他當時向人們收費，以便能夠在飯店生存，所以那只是一筆生意，他不是英雄。

不過，不爭的事實是，魯塞薩巴吉納是保議了1200名圖西族人。

(中時新聞網)