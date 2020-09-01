部東醫院今舉辦普度祭拜好兄弟

衛生福利部臺東醫院1日舉行中元普渡，祭拜好兄弟有諸多禁忌，部東醫院政風室不拜茶裏王原因曝光，就怕查案時遇到棘手的大案子。

2日農曆7月15日是中元節，傳統習俗要拜拜，普渡陰間好兄弟，供品裡少不了零食、水果，除了台語諧音近似「招你來」的香蕉、李子、水梨不適合拿來拜好兄弟，另外醫護界也有禁忌，不能拜鳳梨、鳳梨酥、芒果，意指「很旺」、「很忙」。

部東醫院準備的供品別出心裁，有乖乖、蜂蜜、薑和鹽及御茶園等，政風室主任李政憲表示，準備的供品都有其涵義：乖乖祈求一切順利，蜂蜜希望醫療保密資料都能被妥善保存密封，薑和鹽則分別代表山珍和海味，同時也是天然防腐劑，引申涵義為防止風氣腐敗，尤其茶類飲品一定要拜御茶園，希望遇到查案都能圓滿解決，李政憲表示政風單位祭拜茶飲類要注意，不可以其他種類品牌取代御茶園，如果換成茶裏王，查案時就會遇到棘手麻煩的大案，也就是案件之王。

李政憲去年由台南調任至台東，任職部東醫院政風室主任，主要業務為推動廉能政策、調查行政瑕疵、醫療個資保密和院內員工安全防護等，他說南部普渡時非常重視傳統習俗及相關諧音，所以也把政風單位的普渡禁忌及趣聞一併帶來台東。

(中時 )