日前民進黨政府以行政命令通過瘦肉精美豬解禁，未經立法院審查，引起輿論譁然。對此，資深媒體人趙少康痛批，這是對民主最大的侮辱，並表示他實在沒辦法想像這樣的事情。

趙少康在《少康戰情室》中表示，這件事就是因為一個政治因素，他還直言，「不是其他，就是美國壓力」。他認為，民進黨應該坦白，受到多大壓力，然後交換到什麼東西， 讓大家知道這是划得來的，「我們雖然只是進口了豬，大家忍耐一下不吃，但我們換了很多東西。」

對於政府用「時空環境」這個理由帶過，也不送立法院討論，趙少康直批，「這什麼民主政治？」趙少還質疑，「民進黨立委都不講話？送到立法院去，民進黨立委那麼多，會給你通過的，至少審查一下。」

趙少康還以馬英九為例，「以前ECFA的時候馬英九敢不送立法院去審查？也不敢。馬英九想開放美豬進來，國民黨立委反對，那馬英九有說我不需要到立法院去，用行政命令就給他通過嗎？」

最後，趙少康忍不住砲轟，「這是對民主最大的侮辱，立法院居然一句話都不講，我實在沒有辦法想像這樣的事情。」

(中時新聞網)