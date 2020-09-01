梧棲金紙工廠染紅中排嚇壞居民，環保局已將水質採樣化驗。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區一家金紙加工廠的染料桶槽，因溢流排出紅色染料汙染草湳里溝水，中排一夜之間猶如「血流成河」，居民嚇得趕緊通報環保局。稽查大隊1日到場追查後，已先進行汙染水質採樣化驗，並將依《水汙染防治法》對業者開罰。

草湳里信義民權中排1日早上被居民發現溝水變色，整條溝水紅通通，且延綿數公里長，看起來十分嚇人，懷疑是黑心工廠偷排汙水。里長林槐庭表示，里內許多工廠處於三不管地帶，真的很頭痛！

環保局獲報後立即追查汙染源，循線往上游支流紅色水痕追查，發現一家金紙印製廠染料桶槽溢流排出紅色染料汙染水體。業者向稽查大隊供稱，前一天晚上忘記將染料桶槽閥門關閉，早上上班時才發現已經溢流，一夜下來，大約已溢流250公升紅色染料。

業者自稱，該紅色染料是蓋在金紙上的紅印染料，為食品級染料，開業40多年第一次發生忘記關閥門事件。環保局指出，紅色染料已沿著排水溝流入大海，目前先進行水質採樣將進行化驗，由於業者已違反《水汙染防治法》，將依法處1萬元以上600萬元以下罰鍰，並命工廠限期將廢水抽除。

(中時 )