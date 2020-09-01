蔡英文總統宣布開放含瘦肉精「萊克多巴胺」成分之美豬，以及30月齡以上美牛進口，因「時空背景不同」說法引發廣大爭議。多數民眾還是無法接受民進黨政府僅用「時空背景」4個字就想把美豬問題蒙混過關，而在這個輿論的浪潮下，宅神朱學恒發現他過去曾製作的一件衣服竟「超前部署」。

朱學恒曾印製多款諷刺時事的衣服，造型相當有趣，吸引民眾購買，更被網友戲稱是「成衣商」，而近來他發文指出，他過去曾印製的「我不想吃瘦肉精」T恤突然熱賣，讓他忍不住笑說「不要叫我先知，我只是超前部署」。

這篇文章引來許多網友前來朝聖，笑說「有沒有存貨？我想買來送員工」、「還有什麼尺碼的」、「3XL沒貨啦！要補貨啦」、「當初反對進口的那些人，現在…」

也有人歪樓指出「欸，我怎麼看，總覺得焦點不在衣服呢」、「求女模特IG」、「我是來求模特兒的臉書的，有那位大神知道的」，而對此，朱學恒表示「女主不賣，她消失了」。

(中時新聞網)