東基推出「防癌4＋2篩檢」計畫，是台東鄉親的福音。

台東基督教醫院針對台東縣發生率偏高的癌症，9月起推出「防癌4＋2篩檢」計畫，提供免費四癌（乳癌、子宮頸癌、口腔癌、大腸癌）篩檢外，另為肺癌、鼻咽癌高危險群者，提供免費篩檢。

衛福部最新公布2019年國人死因統計結果，癌症位居死因首位。台東縣癌症標準化死亡率為全國平均值的1.24倍，居各縣市之冠。肺癌及鼻咽癌分別為台東十大癌症第1名及第11名，其中鼻咽癌標準化死亡率，台東縣為全國的2.6倍。

「早期診斷、早期治療」是降低癌症標準化死亡率最好的方法，根據美國國家肺癌篩查試驗（NLST），通過肺部低劑量電腦斷層掃描篩檢，可以有效的早期診斷肺癌，使肺癌死亡率降低了20％，東基癌症中心副院長鄭鴻鈞醫師表示，鼻咽癌是可以高度治癒的癌症，第1、2期治癒率超過9成，第3期治癒率也有8成以上的機會可被治癒。

東基表示，凡居住或工作地點在台東縣，皆可至東基香柏健康管理中心申請，經審核通過、預約排檢後，即可安排至放射科接受肺部低劑量電腦斷層掃描檢查，或至放射腫瘤科門診接受鼻咽內視鏡檢查，檢查後若有異常報告，會有專人追蹤，一旦返診經醫師確診為癌症，則轉介腫瘤個管師，進一步安排在地癌症治療計畫。

(中時 )