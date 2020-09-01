立法院副院長蔡其昌會勘大安國小中央廚房，爭取經費將改善海線20所學校廚房設備。（陳淑娥攝）

台中市海線許多中小學廚房設備老舊，立法院副院長蔡其昌邀請中央及地方相關單位會勘大安國小中央廚房時表示，教育部已核定981.4萬元經費，將補助海線共20所學校廚房設備汰換，提升校園食安環境。

教育部針對需改善的廚房設備提出「國民中小學午餐廚房精進計畫」，獲行政院以特別統籌分配稅款支應該計畫執行，台中市海線多所學校包括大安區大安國小、外埔區馬鳴國小及清水區清海國中等20所學校共計獲得補助981.4萬元。

蔡其昌說，大安國小中央廚房目前供應自校及鄰近的大甲區文武國小、大安區三光與海墘國小，未來將納入大甲區西岐國小及德化國小，供餐學校達六所之多，將解決廚房鍋爐老舊汰換、水塔增置、地面積水等問題，讓學校的供餐狀況得以安全無虞。

蔡其昌強調，未來將全力配合中央政策，校園營養午餐規定全用本土肉品，讓校園師生們食的安心，也讓家長們放心。市議員施志昌提到，會更努力監督團膳業者，嚴格把關食安問題。

蔡其昌會勘大安國小廚房設備改善事宜，包括教育部國民及學前教育署學務教安組副組長陳錫鴻、市議員施志昌、台中市教育局專委郭明洲及大安國小校長許瑞芳等均出席。

(中時 )