大部分的人都知道，吃隔夜菜對健康有危害，但一名大陸男子竟然因為吃了隔夜菜失明甚至還造成下半身癱瘓。醫師提醒，隔夜的海鮮、綠葉蔬菜、未熟的雞蛋、銀耳和蘑菇以及滷味千萬別吃。

根據《中國報》報導，陝西西安一名男子2017年某天突然嘔吐並全身無力，甚至吐到連膽汁、胃酸都跑出來，送醫之後，醫生推測，這名男子因為吃了冰箱內的剩菜剩飯而中毒，導致急性胰臟炎、腎衰竭外加肝功能損傷。

這名男子回憶，當時全身插滿管子，甚至還失明，醫院也每天發病危通知，而同年9月，他的下半身癱瘓，這名男子直言，生病初期意度想自我了斷，但因為媽媽的陪伴與照顧，讓他重新找回活下去的信心。

對此，西安西京醫院消化內科副主任周新民表示，隔夜冷凍食物有兩大問題，一個是微生物繁殖，這會導致食物變質；第二個問題即是亞硝酸鹽變多，這容易造成食物中毒，因此他建議，剩菜剩飯先提前分裝，放在玻璃容器裡，更重要的是，食物必須徹底加熱到攝氏100度，並保持沸騰3分鐘以上。

此外，醫師也提醒，有5種隔夜菜千萬別吃，海鮮、綠葉菜、未熟雞蛋、銀耳和蘑菇以及滷味。上述食物若是放隔夜，容易產生細菌以及亞硝酸鹽。

(中時新聞網)