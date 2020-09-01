迎下半年消費旺季，電商「99購物節」火熱開打！Yahoo奇摩超級商城即日起至9/11推出《99好大牌》活動，首波9/1-9/6暖慶期間攜手漢神百貨、屈臣氏、愛買、小三美日、特力屋、聯合利華、Levi's、Gap、神腦生活等9大金店下殺3折起，第二波9/7-9/11正慶期間狂撒999萬折價券，9/8-9/10三天再加碼下單滿999元抽999超贈點(1點=1元)！活動期間更祭出全站消費滿99元享全家超商取貨付款限量免運優惠，下單滿299元即可抽999.9純金金條(市價約75,105元)，跨店購買3C家電、交通、流行生活用品滿額最高現折1,200元等好康，Yahoo奇摩超級商城邀消費者一同狂歡99、大省荷包！

Yahoo奇摩超級商城觀察，即將進入換季時節，帶動抗敏必備的「空氣清淨機」年銷量翻倍成長。平台公布「抗敏家電Top5」助攻消費者輕鬆選購；而根據最新報告指出，我國將於2025年進入超高齡社會，大幅推升樂齡保健需求，促動平台關節護具月業績飆升13倍！助攻消費者輕鬆備齊換季用品，

此外，Yahoo奇摩購物中心則在9/1-9/11推出《99狂歡購物節》，保健、美妝、清潔品牌熱門商品輪番上陣狂殺9元起，像是3M茶樹精油痘痘超薄隱形貼、1028細眉筆、Chicco嬰兒潤膚乳液、酒精濕紙巾等人氣商品限時只要9元，更天天祭出口罩商品、Sundown 23折起、葡萄王及正官庄等保健品牌5折起、YSL限量奢華皮革粉餅重磅上市，購買指定品類商品最高送300購物金、下單再抽限量alfi愛麗飛玻璃保溫壺！

根據國發會最新人口報告指出，我國今年正式進入人口負成長時代，更預估2025年將進入超高齡社會，促動樂齡商機看漲，Yahoo奇摩超級商城保健品類年業績持續增長，加上適逢即將換季，為預防年長者關節疼痛，平台「關節護具」月業績飆升13倍，其他如「醫療型機能襪」及「拇趾外翻矯正器」等防護用品也買氣倍增。而疫情警報尚未解除，長時間戴口罩使皮膚不易透氣，消費者更加注重眼周保養與膚質照護，帶動平台「眼霜」及「清爽型醫美防曬品」業績季成長翻倍，連帶臉部清潔刷及黑頭清潔儀等美容工具也相當受歡迎。

空氣品質不佳，加上即將換季的天氣變化易誘發過敏，Yahoo奇摩超級商城「空氣清淨機」年銷量翻倍成長，其中又以便於清潔保養，且擁有加濕、除濕、除臭、去除PM2.5等一機多功能的機型較受青睞；瞄準消費者為換季防過敏做準備，Yahoo奇摩超級商城公布「抗敏家電熱銷Top5」，由銷量年成長翻倍的「DAIKIN大金光觸媒閃流除臭觸媒強力空氣清淨機」奪冠，不只能有效清除細菌、黴菌及過敏原，更可去除PM2.5細懸浮微粒達99.9%；Top2為「HITACHI日立 10L負離子清淨除濕機」，擁有PM2.5清淨濾網、雙吹出口導風及負離子清淨加速除濕功能；Top3則是「MITSUBISHI三菱16L日清淨除濕機」，具備三重除濕系統、PM2.5抗菌消臭濾網及100°廣角自動擺葉等特色；拒當過敏兒，換季除濕、空氣清淨一機搞定。

(科技)