長期鐵皮屋林立的新泰塭仔圳重畫區，經政府長年協調，新北市府將於明年9月執行第一區拆除計畫，地政局1日於新莊舉行首場說明會，有廠家反應，時間過於倉促，現場嗆聲「最愛把拆房子當作豐功偉業就是侯友宜」，地政局回應，已畫設3處產專區供地方使用，另有林口、新店等工業區輔導搬遷方案。

新北市府地政局1、2日在新莊體育館舉辦共4場次「新泰塭仔圳第一區市地重劃開發案」說明會，現場出席約200位土地及地上物所有權人，有情緒激動的商家說，新泰塭仔圳市地重畫居然和「五股垃圾山」相提並論，實在不公平。

地政局簡報指出，8月24日起已公告第一區市地重劃計畫書，計畫書預計將公告30日，待9月23日公告期滿後，再公告地上物拆遷補償清冊，而市地重畫面積約271公頃，地上物約3500餘間，市府規畫1年自動搬遷期，若明年9月商家未搬遷將進行拆除。

有業者表示，明年9月就要拆除，但市府提供的公有工業地有些沒動工，是要業者搬去哪裡？；另外還有業者激動的說，侯友宜就是喜歡把拆房子當作豐功偉業。

地政局回應，市府有畫設3處產業專用區供產業使用，另有林口、新店等工業園區供業者搬遷；經發局也補充回應，目前已收集全市200多坪公私有土地、600多坪廠房媒合新泰的業者使用，另也與8家銀行合作可提供業者優惠貸款，三峽區成福段4萬多坪土地也正與地主接洽中。

(中時 )