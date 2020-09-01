「館長」陳之漢8月28日，在位於林口店的健身房遭槍擊，事後也傳出與館長到台中開設「成吉思汗健身俱樂部」有關，槍手幕後藏鏡人可能是黑道等，一切真相仍有待調查，台中旗艦店原本訂在9月1日正式對外營運，但台中市政府都發局卻表示，健身房沒有核准竣工，還不能開放營業；而台中店試營運一天的收入也曝光。

館長陳之漢斥資2億元，在台中北屯打造成吉思汗健身俱樂部台中旗艦店9月1日正式對外營運，許多粉絲為挺館長徹夜在店外排隊，愈到中午12點開放進場時刻，人潮愈聚愈多，形成休息站奇觀，轄區警分局也派出41名警力輪班維護治安。

不過，台中市府1日表示，該健身場館目前尚未經都發局核准竣工，是否營業由目的事業主管機關運動局確認，因還未經市府核准竣工，不能開放營業，業者則以9月1日到9月15日「開放參觀」，避免觸法。

即使尚未正式營運，「成吉思汗健身俱樂部」開幕第一天吸引大批人潮，甚至前一天就有粉絲到場守候，加上店家祭出入會優惠、贈送限量800份潮T等活動，不少民眾趕在今天辦入會，根據了解，1日大約有800人辦會員，一天營業額至少2300萬元。

(中時新聞網)