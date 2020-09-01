導演魏德聖新作《臺灣三部曲》1日在高雄南星計畫區舉辦記者會，宣布正式啟動電影場景的搭建工程，將重現近400年前西拉雅部落「麻豆社」的真實樣貌，高雄市長陳其邁率副市長史哲、文化局局長王文翠、海洋局代理局長黃登福等市府相關官員到場表示支持。魏德聖表示，為了最自然且真實的還原，麻豆社場景的植被、林木都需要時間自然生長，因此才將搭景的時間拉到近一年前就開始動土打造，他表示，電影計畫進行至今，還是有些人認為資金還沒到位，是不是玩玩的？「今天開工了，讓大家都知道我們是玩真的，不能回頭了！」

《臺灣三部曲》系列共計5部電影，預估花費45億台幣，創下台灣電影史上最高規格紀錄，片中角色由哪些演員擔綱也備受關注，魏德聖表示，演員都談得差不多了，但希望百分之百確定之後再公開，被問到曾經合作《KANO》的日本金像獎影帝永瀨正敏是否會參演？他靦腆笑答說：「會找他啦，他說沒問題，這幾天會寄劇本給他。」他表示《臺灣三部曲》中會有造成荷蘭人、日本人和原住民衝突的歷史事件「濱田彌兵衛事件」，永瀨正敏將飾演「濱田彌兵衛」。

導演魏德聖（右）與高雄市長陳其邁出席《臺灣三部曲》電影場景搭建動工儀式。（米倉影業提供）

永瀨正敏在台灣影迷不少，2017年曾應台北電影節邀請來台出席主演電影《光》的映後活動，會後把所有排隊索取簽名的影迷海報都簽完，暖男作風讓影迷感動，魏德聖說，永瀨正敏年輕的時候，曾經希望給自己的偶像簽名，但未能如願，就發願以後如果成為演員，一定要盡量完成影迷的夢想。

「麻豆社」場景是《臺灣三部曲》系列中3部電影都會使用到的重要場景，魏德聖表示，另一個重要場景在屏東大鵬灣，電影開拍後，八成在台灣取景，其他則到沖繩、荷蘭拍攝，而原本要到馬來西亞拍攝海戰的戲，「疫情的關係，會改在台中造浪池拍攝」。

《臺灣三部曲》上月5日發動群眾近一個月，募得近3200萬，魏德聖表示今年目標1億元，他昨晚為募款上網紅「反正我很閒」的YouTube節目，不計形象搞笑演出獲迴響，影片上線17小時已有47萬點擊數，也成功募得100萬。他感謝演藝圈朋友和各界踴躍捐款，高雄市政府提供免地租優惠，玉山金控也挹注了3年共計3000萬捐款，而前奧運選手「飛躍的羚羊」紀政也慷慨捐出50萬。被問是否因為募資失眠？他開玩笑說：「喝醉一點就一夜好眠啊！」他父親節時收到兒子的鼓勵信，回家之後跟兒子說什麼？「兩個人都很靦腆微笑，沒說什麼。」

(中時 )