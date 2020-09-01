八德茄苳消防分隊羅姓義消7月底捕蜂遭螫引發過敏性休克，雖緊急救回一命，卻成植物人，至今仍在部桃治療，議員段樹文1日為義消請命，感嘆他家境清寒，羅母一人得照顧洗腎的丈夫和植物人兒子，雖然主管單位是農業局，負責出人的消防局應該為義消健康檢查，避免過敏患者一不小心送命，另也該引進市府資源如社會局、衛生局的長照系統，全力協助。

農業局指出，義消在農業局有投保最高額350萬、消防局非因公出勤也有100萬，其他尚有每日醫療最高2900元，可減輕家屬負擔，坦言雖屬個案，仍不敢掉以輕心，除通令所有隊員執行捕蜂捉蛇勤務務必穿著完整裝備，也請各大隊落實安全措施及查核機制。

41歲的羅姓義消未婚，7月21日執勤時未完整著裝，不慎遭虎頭蜂螫傷，當場倒地休克，警消獲報緊急送醫急救，段樹文指出，羅男雖撿回一命，卻成了植物人，事發1個多月來仍在部立桃園醫院治療，但羅家家境不富裕，父親本來就罹患糖尿病，截肢失明每周還得洗腎3次，過去由羅母負責照料，如今不但羅家失去經濟支柱，羅母還得同時照顧重病的父子，讓段感嘆：「未來還要再躺20年怎麼辦？」

段樹文強調並非只是要個案補助，希望全面檢視配套機制，直言捕蜂捉蛇由農業局主管，義消又是消防局負責招攬接洽，2局應該跨局處合作，同為義消出身的劉熒隆也建議全面為義消體檢，若有過敏體質就委婉勸離，避免釀成不可挽回的後果。

農業局也認同段的想法，未來招收新隊員前，研擬查明是否有過敏體質，必要時要有醫療院所檢驗證明佐證，避免發生憾事，市府也在評估是否提高保險額度，納入事後醫療照護功能，給予隊員進一步的執勤保障。

(中時 )