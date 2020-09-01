沃旭能源舉辦2020年綠能獎學金授獎儀式，並宣布綠能獎學金再升級計畫，啟動全新導師制度。沃旭能源將視獎學金得主研究領域，運用全球資源安排沃旭能源專家擔任專屬導師，全力培育台灣年輕人才發展離岸風電的專業知識和技能。

沃旭指出，今年是沃旭能源第二年頒發綠能獎學金，總共評選出八名得主，研究主題十分多元，涵蓋地方利害關係人溝通、環境評估、離岸風電產業鏈在地化、再生能源電網發展等。沃旭的專家導師將在每月進度會議中，為獎學金得主提供個別指導並分享產業知識和經驗。本屆綠能獎學金得主預計在2021年1月提出研究專案進度報告，並在2021年8月底最終發表會中分享他們的研究成果。

除了定期指導，沃旭同步成立「綠能同學會」社群平台，鼓勵歷屆綠能獎學金得主和指導老師們，持續學習交流並分享研究進度，獎學金得主也能夠獲得老師以及同學們的寶貴意見及回饋。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，綠能獎學金計畫為沃旭協助台灣建立離岸風電人才庫的重要一環。我們不僅提供獎學金鼓勵學生投入研究，更讓獎學金得主能和沃旭能源的全球專業網絡接軌，協助對離岸風電領域有興趣的年輕學子，在相關研究上繼續邁步向前。

丹麥商務辦事處處長柏孟德指出，很高興沃旭能源成立綠能獎學金計畫，幫助對離岸風電有興趣的台灣學子。這群年輕的獎學金得主都非常傑出，透過這些高質量的研究計畫，我能完全感受到他們對於離岸風電研究的高度熱情，對於這群學子一直密切關注台灣離岸風電發展深受感動。

沃旭表示，綠能獎學金計畫雖然才進入第二年，但已經為台灣年輕學子帶來實質幫助，沃旭期盼看到更多優秀年輕人運用綠能獎學金，投入離岸風電相關研究，共同為台灣實現能源轉型、開創永續綠能未來埋下希望的種子。2021年綠能獎學金預計於今年第四季開放申請。

(工商 )