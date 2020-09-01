高公局今（1）日表示，今年中秋節與國慶節連假相當接近，僅差距4天，中秋連假為10月1日（星期四）至10月4日（星期日）共4天，國慶連假為10月9日（星期五）至10月11日（星期日）共3天，因此高公局祭出疏導措施，部分路段還有高乘載管制，呼籲駕駛人注意！

在中秋節連假方面，高公局說，採取單一費率、打75折，無每日20公里優惠里程；中秋連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

另有暫停收費措施，高公局說，中秋連假期間每日0至5時國道全線暫停收費，第4天收假日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。

在中秋連假入口高乘載管制方面，高公局說，10月1日6至12時，實施國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。

另外，10月1日及2日每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。至於在10月3日及4日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

在中秋連假「入口匝道封閉」措施上，10月1、2日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。另外，10月3、4日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。

在國慶日連假上，高公局說，也是採取單一費率，即打75折，無每日20公里優惠里程；國慶連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。而國慶連假期間每日0至5時國道全線暫停收費。

至於在入口高乘載管制，高公局說，10月9日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。10月10日6至12時，實施國5南港系統、石碇、坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。10月10日及11日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

至於在「入口匝道封閉」措施上，10月9日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。10月10日0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口。還有，10月11日0至24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向及國3西濱北向入口。

高公局分析，研判連假期間，宜花東景點為熱門目的地，國5將有長時段壅塞，故於尖峰日提早實施南向高乘載管制，並於0-12時封閉石碇及坪林南入匝道，請用路人多加配合，並建議用路人多利用離峰時段；而假期首日上午蘇澳出口回堵較長時，建議前往蘇澳及冬山之用路人，可改道羅東交流道駛出利用台2、台9前往，避免塞在國5蘇澳端車陣中。

高公局也表示，本次中秋及國慶連假因疫情情勢漸緩，惟仍限制出國旅遊，改以國內旅遊為主，預估國道交通量為平日之1.5倍至2倍，長短途旅遊旅次將較往年成長，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，雖然已提早實施國1國3南向高乘載管制，並強化國5管制措施，發生壅塞仍在所難免。

(工商 )