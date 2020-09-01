法務部行政執行署台北分署1日舉行的「123聯合拍賣」，新店豪宅湯泉美地第三拍以1930萬元拍出，加上其他5筆不動產拍賣及玉飾、水墨畫等動產，共拍出7717萬餘元進帳國庫。

湯泉美地豪宅是一位顧姓民眾欠繳綜合所得稅被執行拍賣的案件，顧某欠繳111萬餘元綜所稅，清償31萬餘元後，其餘70萬餘元無法再繳，因此豪宅被執行拍賣，拍得1930萬元，扣除70萬餘元綜所稅後，將由顧某抵押權設定的債權方參與分配。

其他不動產包括台北市西昌街29巷公寓、永吉路278巷2弄的3間新成屋、新店區禾豐二段1地號及其上建物等6筆房地，不動產的拍定金額7692萬7784元。

動產方面包括違規攤商欠費大戶販賣的隨行電風扇等生活雜貨，及第一保險經紀人股份有限公司股票、翁記珠寶的玉飾擺件、沈呂遂大師的手繪水墨畫都以高價賣出，合計拍賣金額共24萬餘元。

(中時 )