雲林縣北港街角藝事館「帶偶回家工作室」負責人陳威光，結合現代藝術再造老街。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「帶偶回家工作室」負責人陳威光，將花盆人偶與北港巷弄老街結合。（張朝欣攝）

雲林縣政府再造北港百年藝鎮，推出「北港街角藝事館」計畫，其中「帶偶回家工作室」陳威光，以花盆為素材創作花盆人偶，並將花盆人偶與北港巷弄結合，營造獨特的老街場域，成為網紅打卡熱點。

原本開設遙控模型店的陳威光，因母親經營花店，從小就與盆栽結下不解之緣，母親去世後留下許多花盆，陳威光為了紀念母親，一直保留這些花盆，後來他想「該好好利用這些花盆，讓它更有意義」，於是開始動手製作花盆人偶。

陳威光以本身製作模型的專業，將大小不一的花盆加以組合，原本不起眼的花盆搖身一變，成為一個個模樣可愛的花盆人偶，擺在庭園裡，很像德國童話的花園小矮人，口耳相傳訂購人潮不斷，最後乾脆成立「帶偶回家工作室」。

陳威光表示，雲林縣政府推動「北港街角藝事館」計畫，在北港鎮遴選3處藝文工作室進行空間改造，他的「帶偶回家工作室」雀屏中選，與設計師動手改造40餘年歷史的老家，把騎樓做為公共空間，屋內則是工作室與演展場地。

陳威光認為「北港街角藝事館」不僅是工作室的改造，更要有周邊的特色元素，才能形成1處充滿生命力的場域，於是著手進行義民路193巷老街再造，在地藝術家許碧光也共襄盛舉，眾人因此將老街命名為「兩光巷」。

陳威光指出，「帶偶回家工作室」已試營運1星期，將於本月5日正式啟用，未來將與附近的女兒橋、天空廊道等景點連結，再把街角藝事館服務量能推廣至北港朝天宮，吸引更多遊客駐足參與。

(中時 )