受到新冠肺炎影響，台南市超過8成的學校，於2019年將外縣市的戶外教學，改以市內景點或古蹟，作為戶外教育路線，除兼具特色，也推廣在地觀光。

位於北門區的雙春國小，周邊由八掌溪與急水溪沖積而成，沙洲與潟湖地形廣布，同時也有紅樹林生態資源。人文地景方面，則有當地的虱目魚產業等，雙春國小運用周邊豐富的資源，設計獨木舟體驗、虱目魚產銷體驗、在地文創設計DIY、生態及文史導覽，成為著名的戶外教育路線。

位於安平區的西門實小，因座落安平聚落，周邊文史資源豐富，加上鹽水溪流域多元生態，學校改利用相關資源規畫8次社群活動，除就新課綱戶外教育議題探討，融入各領域教學研究，也進行實地踏查及走訪，反成為新課綱戶外教育的教學基地。

而像是關廟區新光國小，則結合科學教育議題，帶領學生至南瀛科學教育館參訪了解天文實境。柳營區重溪國小則帶學生至左鎮化石園區，參觀體驗增進各項知能。麻豆區港尾國小則以防災教育為主題，前往南市消防局防災教育館參訪，了解災害發生的應變方式。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，新課綱實施戶外教育的重點在於連結真實生活情境，培養孩子具備迎向未來世界的核心素養。而優質的戶外教育課程，就是實踐新課綱素養導向教學，最好、也最有用的方式之一。

市長黃偉哲則說，台南市擁有文化古都特有的人文地景及山海自然景觀，如：虎頭埤、左鎮化石園區、山上水道博物館等；也有許多教育館所如南瀛科學教育館、防災教育館，還有許多觀光工廠供學校實施戶外教育，甚至是河樂廣場，也可以供學校結合水資源議題，作為戶外教育場所。

(中時 )