山老鼠盜採百年巨木超重爆胎遭逮

以王姓犯嫌為首的山老鼠集團，以「活體移植」盜採約15公噸的百年茄苳，因重量超載，經過東23線道路時，輪圈變形爆胎，引起警、林聯合查緝小組注意，前往將嫌犯逮捕，依違反森林法及竊盜等罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

台東縣警察局關山分局結合林務局關山、成功工作站、保七總隊第九大隊及泰源派出所組成聯合查緝小組，8月30日深夜11時10分許，查獲由王姓犯嫌為首的「活體移植」盜採百年茄苳樹集團。

警方指出，偷竊途中因茄苳樹體積過大，車體約23公噸加上樹體約15公噸，胸徑138公分，重量超載，經過東23線道路時，路面無法承受將近40公噸的重量，導致路面下陷，車胎深陷凹洞，輪圈變形爆胎，車輛動彈不得，由於山區寧靜，爆胎聲響巨大，引起警、林聯合查緝小組注意。

鸞山派出所所長簡文龍隨即率隊循聲前往察看，於現場驚見樹體上纏勒約兩指粗的藤蔓，且周邊留有軟毛柿等野外山區才有的植物，直覺反應這茄苳樹應該是來自山區。

犯嫌帶著警、林聯合查緝小組人員前往竊取地點，經核對為國有林地成功事業區第16林班，全案依森林法及竊盜等罪嫌將王嫌及其他4名同夥依法移送偵辦。

警方表示，案後查緝小組會將這百年茄苳樹運回台東林管處樹木銀行代保管，由於茄苳巨木不帶土球，若將其回歸山林，恐導致死亡，希望在台東林管處的細心照料下，救回其寶貴生命。

另外，由於當時正熱氣球閉幕，關山警察分局全體總動員執行治安維護及交疏等勤務，不肖山老鼠似乎看準這點，趁暗夜橫渡關山，誰知賊星該敗「破輪」遭逮。

(中時 )