曾吸引10萬人參與的「斜坡上的藝術節」，將於10月底再度高調登場，而5位原民藝術家則搶先1日啟刀揭開序幕，將以「祖靈柱」為題現地創作。（謝佳潾攝）

曾吸引10萬人參與的「斜坡上的藝術節」，將於10月底再度高調登場，而5位原民藝術家則搶先1日啟刀揭開序幕，將以「祖靈柱」為題現地創作。（謝佳潾攝）

曾吸引10萬人參與的「斜坡上的藝術節」，將於10月底再度高調登場，而5位原民藝術家則搶先1日啟刀揭開序幕，將以「祖靈柱」為題現地創作。（謝佳潾攝）

曾吸引10萬人參與的「斜坡上的藝術節」，將於10月底再度高調登場，一連3天有金曲歌手與首次無人機表演，而5位原民藝術家則搶先1日啟刀揭開序幕，除以「祖靈柱」為題現地創作外，作品還將成為185沿山公路的最新打卡點。

斜坡上的藝術節是屏東原民專有的慶典，魯凱與排灣族自稱是「真正住斜坡上的子民」，所以年年都在林後四林平地森林園區舉辦藝術活動，而近年融合藝術與音樂成就盛典，在去年創下10萬人參與的好成績後，今年將更加茁壯。

「讓斜坡精神散播出去！」屏縣府原民處指出，今年一樣邀來原民藝術家現地創作，但作品不再擺放園區供欣賞，而是將佇立在185沿山公路上，除象徵陪伴原鄉、守護族人出入平安外，更為有幸福公路之稱的185縣道帶來新風貌、成為新興打卡點。

原民處說，這次的藝術家有沈安日、塗南峰、希細勒．歷瓦厄繞、方福明、古勒勒，他們是來自北排、中排、南排灣部落的重量級木雕工藝師，在啟刀儀式後將利用林務局提供的珍貴木材、以「祖靈柱」為題雕刻創作，同時也指導佳平、神山青年會一同雕刻。

「斜坡精神也要向下扎根。」原民處強調，斜坡精神之一就是傳承原民文化，所以今年首創讓青年加入雕刻行列，不再僅是單純的表演藝術行動，因此屆時將有7項雕刻作品，5項佇立沿山公路，2項放置青年會所，園區則另有徵件作品。

音樂部分，除「斜坡大舞台」請來家家、Matzka等金曲歌手演出外，還有「斜坡上長出來的音樂」由斜坡音樂人戴曉君、藍海與林克偉帶來新專輯演出，活動將於10月30日高調登場。

(中時 )