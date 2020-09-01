張朝欣／雲林報導

雲林縣首屆智慧農業大學第1階段「一條龍產業技術課程班」，200餘名學員完成40小時訓練課程，1日舉辦課程時數授證儀式，第2階段將於本月7日開跑，藉此培養現代化智慧農業人才，讓雲林農業永續發展。

雲林縣政府1日在虎尾鎮虎尾科技大學，舉辦智慧農業大學第1階段「一條龍產業技術課程班」課程授證儀式，同時邀請縣府農業處與全國農業金庫，講解有關政府辦理的各項農民福利措施，以及農業資金需求貸款事項，讓學員們收穫滿滿。

雲林縣長張麗善表示，第1階段是以產業技術課程為主，分別開設果樹班、蔬菜班、稻米班、雜糧班、養殖班、友善農業初階班、農產品加工等，受訓學員本身都已從事農業工作，各專業課程有助於農業生產技術的再提升。

第2階段課程屬於專業職能部分，包含的範圍更加廣泛，諸如市場通路行銷、品質管理、食品安全衛生等專業職能，受訓學員可依自身需求，選修2項專業職能。

張麗善強調雲林縣是農業產值最高的縣市，希望所有農民的收益能夠向上提升，尤其是把1級生產、2級加工、3級行銷的「農業6級」產業化，透過一連串的課程來加強農產的加工與行銷，有系統的提升農業產值。

虎尾科技大學文理學院院長羅朝村指出，為了讓雲林農業產業提升更加完整，明年度將規畫增加畜產班，讓農業發展多元提升，相信幾年後，便可以看到不一樣的雲林農業風貌。

(中時 )