社福團體募款因疫情衝擊，處於寒冬狀態，家扶基金會迄今的捐助款項也少了近3成，開元食品長期關注兒少成長與教育問題，今年不畏疫情影響，持續傳愛到家扶基金會，推動「2020戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」，不讓疫情影響弱勢兒少的學習機會。

開元食品今年參與彰化家扶中心舉辦之「2020年上學期彰化家扶獎助學金頒獎典禮」，捐贈百萬助學金及營養物資予家扶基金會，照顧弱勢兒少基本營養，亦穩定家扶兒少求學資源與機會，家扶基金會也致贈感謝狀，感謝開元食品在疫情艱難時刻，仍持續捐助愛心善款，幫助許多孩子獲得更好的教育資源。

去年開元食品首度推動「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」，捐助百萬助學金予家扶基金會，並號召超過2500家餐飲商家支持響應，今年開元食品持續推動，更設置公益平台，拋磚引玉邀請餐飲商家透過線上串聯，倡議弱勢兒少教育，及營養資源匱乏的議題，計畫至今已有超過1萬6000名愛心公益夥伴參與，期盼持續擴大影響力，力邀更多企業及團體加入關懷行列。

(中時 )