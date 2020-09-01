桃園市政府警察局大園分局於1日上午，在分局大禮堂辦理潮音、竹圍派出所所長布達典禮，由分局長郭森永親自主持，各界人士均到場觀禮，期許新任所長能有更好的表現，與地方上維持「警民一家親」的良好互動。

新任潮音派出所所長程樹禮為警大79期刑事系畢業，曾任新北市政府警察局少年隊偵查員、淡水交通分隊長及八里分駐所所長，109年5月調任大園分局交通組巡官，並歷任大園、埔心派出所副所長等職務，資歷完整且工作認真負責，地方上對他的表現都寄予厚望。

另新任竹圍派出所所長陳隆應為警大72期行政系畢業，曾任澎湖縣政府警察局馬公分局隘門派出所巡官、刑事警察局偵查員、桃園市政府警察局蘆竹分局交通組及督察組巡官，內、外勤經驗相當豐富，此次獲拔擢為竹圍所所長一職，便是希望藉由他的長才，為轄區治安及交通盡一份心力。

大園分局長郭森永表示，兩位新所長都是一路從基層員警做起，很能體會同仁的辛苦，期許他們能做好派出所的管理工作，成為一位體恤部屬好所長。

(中時 )