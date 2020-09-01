失聯3日的高雄少女於今(1日)早上，在嫌疑人羅男母親家中的4樓密室夾從中被找到，在女警保護下，立即搭高鐵返回高雄與父母團聚。少女自述並未遭到性侵，主嫌羅男也否認，但為求慎重，隨即前往高醫驗傷，而稍早驗傷報告已出爐。

據《ETtoday新聞雲》報導指出，根據初步驗傷結果顯示，少女的身體並無明顯外傷，曾掛上黑色項圈的脖子也無紅腫現象，結果大致符合少女自述與嫌犯的供詞。但少女仍依照醫院標準流程，進行抽血，已確認血液中有無藥物反應，而詳細情形將待警方進一步調查與釐清。

而少女事後則自述曾被戴上黑色項圈，羅男更對她謊稱項圈帶有電擊功能，若不聽話將慘遭電擊伺候，少女擔心受害因此期間皆乖乖待在密室夾層內。由於她失蹤的4天形同軟禁，警方為求慎重才隨即帶往驗傷。

根據警方形容，少女尋獲後精神狀況看起來不錯，外觀上也未見受到不當對待，即使29日從新竹高鐵站下車後，就一直待在民宅內約2坪大的夾層閣樓，但內部還有電風扇與冰箱，甚至還有鯊魚大玩偶，期間都沒有離開過一步。

(中時新聞網)