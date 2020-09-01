瑪莎拉蒂跑車法拍 183萬元拍下 18:412020/09/01 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園地檢署日前張姓女子為首的詐騙集團，查扣新車約500多萬的瑪莎拉蒂跑車，1日早上由張姓男子以183萬元拍下。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園地檢署日前張姓女子為首的詐騙集團，查扣新車約500多萬的瑪莎拉蒂跑車，1日早上由桃檢、法務部行政執行署桃園分署法拍，吸引大批民眾搶拍，最後由張姓男子以183萬元拍下，打算回家自用。 該車輛因設定動產擔保，因此由140萬元開始拍，最後張姓男子拍下，張男說，這台車較罕見，且車況不錯，打算當代步車。另外車子包膜成紫色，回家應該會撕掉，回到白色車體。 (中時 ) #男子 #桃園 #法拍 #瑪莎 #瑪莎拉蒂 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 鄉民曝高雄失蹤少女破案神隊友 大讚沒「她」警察不會快速找到人 - 社會 高雄少女慘被黑色「電項圈」控制 羅姓前保全恐嚇：不聽話就電妳 - 社會 失聯少女密室夾層曝光 2坪大靠巨型鯊魚玩偶陪伴 - 社會 保全界李宗瑞撒「手機煙霧彈」！200警力翻遍北台灣才找到失蹤少女 - 社會 高雄少女被套電擊頸圈困密室66小時 最新驗傷結果出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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