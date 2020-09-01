桃園地檢署日前張姓女子為首的詐騙集團，查扣新車約500多萬的瑪莎拉蒂跑車，1日早上由桃檢、法務部行政執行署桃園分署法拍，吸引大批民眾搶拍，最後由張姓男子以183萬元拍下，打算回家自用。

該車輛因設定動產擔保，因此由140萬元開始拍，最後張姓男子拍下，張男說，這台車較罕見，且車況不錯，打算當代步車。另外車子包膜成紫色，回家應該會撕掉，回到白色車體。

(中時 )