「西東合集管弦樂團」曾在華裔音樂家馬友友指導下，用音樂跨越藩籬。（海鵬提供）

結合悠揚交響樂與敏感國際情勢的德國電影《交響狂人》，今年初在慕尼黑國際影展引發震撼。該片靈感取自現任柏林歌劇院總監丹尼爾巴倫邦（Daniel Barenboim）轟動世界的和平創舉，他曾集合以色列與阿拉伯年輕音樂家們，以1：1比例集訓演奏，並邀請華裔音樂家馬友友指導，祈能靡平以、阿之間劍拔弩張的氣氛而舉世震驚。

該片由《顛父人生》歐洲影帝彼得西摩尼謝克（Peter Simonischek）主演，片中除演奏韋瓦第《四季》、德弗札克《新世界》，以及拉威爾《波麗露》（戰火浮生錄）等名曲外，一場他大膽挑動雙方音樂家對峙飆罵的戲，幾乎遊走最敏感邊緣，慕尼黑首映時後座力震撼觀眾，震天掌聲長達十分鐘久久不歇，獲國際媒體喻為「史上最艱鉅的交響任務」。

這部直探敏感火藥庫的音樂電影《交響狂人》，是德籍猶太裔導演托爾扎哈維（Dror Zahavi）的最新作品，他將知名指揮家丹尼爾巴倫邦的當年創舉入題，時隔21年再度蔚為佳話。1999年，丹尼爾巴倫邦成立「西東合集管弦樂團」，並在他與華裔音樂家馬友友指導下，用音樂跨越藩籬、致力於以阿和平。

但超過數個世紀的國仇家恨，卻使該樂團一成立就備受挑戰，經過多年努力才為世人稱頌，不僅曾獲邀在前任教宗本篤十六世御前演奏，2012年於倫敦音樂節詮釋貝多芬全套交響曲，更是萬人空巷。電影《交響狂人》除劇情高潮迭，片中更倡導「寬恕」等人性最高貴價值，不僅勇奪柏林布蘭登堡猶太影展最佳德國電影，更連奪美國聖地牙哥猶太影展、路德維希港德國電影節等雙料觀眾票選獎。ˇ電影30日在台上映。

(中時 )