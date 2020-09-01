賈永婕出席頂級寢具開幕酒會。（台灣慕思提供）

賈永婕出席頂級寢具開幕酒會。（台灣慕思提供）

賈永婕出席頂級寢具開幕酒會。（台灣慕思提供）

賈永婕1日出席頂級寢具品牌開幕酒會，總是忙小孩與工作而無法有長時間睡眠的她認為，「一夜好眠」是最好的補品，因此很重視深層睡眠，偏偏老公王兆杰因為有過敏體質所以超會打呼，打呼起來就彷彿要告訴全世界「我會打呼」那麼大聲，「 我從痛恨他的打呼聲影響我的睡眠，到我聽到他的打呼聲會覺得安心、才能睡著。雖然你們聽了會很想吐，但真的變成了習慣。 」如果老公出差不在家，沒在她身邊睡覺，她甚至會躺老公的枕頭。

被問與老公還有同房睡覺嗎？她甜蜜透露與老公結婚17年，從兩人一開始睡在一起至今，每天都是會「手牽手」睡覺，「除了吵架時啦！當然也甩開過他的手，我還踹過呢」。她開玩笑說：「當然也可以牽著他的手，想著別人啊，例如玄彬！不過大概戲結束兩週後就會淡掉了。上次當發現我居然跟女兒共同喜歡的對象都是玄彬時，我就『退』了！」

她往年寒暑假都與家人往國外跑、或為小孩安排國外夏令營，今年因為疫情只能待在台灣，但整個暑假沒閒著，全家人跑遍澎湖、宜蘭、花蓮、屏東等縣市，近的也去了烏來溯溪、萬里衝浪，全都是戶外活動，她說很珍惜還可以去外面趴趴走的時光，雖然曬黑一圈也沒關係。她還問兒子「最喜歡哪一個暑假」，沒想到往年暑假都出國的兒子竟回「最喜歡今年暑假」，因為他光澎湖就待了三週，留在台灣讓他有強烈安全感。

賈永婕自己也覺得留在台灣玩其實很輕鬆又少花了很多錢，還有很多朋友可以一起玩，加上今年暑假沒有颱風，每次出遊天氣都很OK，「所以我也很喜歡今年暑假，去每一個地方都覺得好好玩！」

不過因為到處玩、到處吃，她坦言為了出席活動有刻意減肥， 「因為我敬業，在乎站出來給大家的感覺不能不OK！」她說自己原本就絕對不會吃宵夜，過去5天晚餐提前吃且戒掉澱粉戒掉，但午餐還是要正常吃，且盡量不要碰酒精，果然原本禮服拉鏈快拉不起來，今天竟然很輕鬆地拉起來，瘦得很有感。

(中時 )