「桃園市蘆竹區人口及住宅普查所」今日成立，由蘆竹區人口及住宅普查所主任蔡志揚偕同各級長官共同揭牌，活動中特別安排越南、印尼等新住民代表以新住民的語言進行宣傳，也突顯出蘆竹區對於區內新住民人口和行政院每十年辦理一次的全國性人口及住宅普查政策的重視，並致力達成「普查掌握現在、數據啟動未來」的普查目標。

蔡志揚表示，蘆竹區本次人口及住宅普查預計訪問6,500餘戶，將於109年11月8日至11月30日進行實地訪查。凡普查區域範圍內之設籍人口、常住人口及住宅，都是本次普查的對象。相關統計資料不僅攸關政府施政品質，更是政府未來在擬定住宅及家庭照護等政策的重要參考依據。

蔡志揚更表示，普查員也將遵守「三不二會」原則，普查時不會洩漏資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要求提供帳戶或存摺並且普查員會佩戴識別證、會遞送普查公文。

隨著網路時代的來臨，本次除了傳統的派員面訪及留置填表的訪問方式外，11月1日起也將開放民眾利用電腦、手機及平板等方式上網填報，網路填報除快速、方便外，更可參加百萬好禮抽獎活動，最高獎項可獲得10萬元商品禮券，以鼓勵民眾踴躍以網路填報參與此次普查。

如民眾對於此次普查有疑慮可撥打縣(市)政府主計處、鄉鎮市區公所、行政院主計總處或165反詐騙專線詢問，或上行政院主計總處網站進行查詢。

(中時 )