中元節前夕不少住戶、店家都在自家門前、店門口或騎樓路邊，擺供品祭祀、焚燒紙錢。（謝瓊雲攝）

中元節前夕不少住戶、店家都在自家門前、店門口或騎樓路邊，擺供品祭祀、焚燒紙錢。（謝瓊雲攝）

彰化縣環保局、消防局呼籲民眾在中元節時應注意焚燒紙錢的安全注意事項，少燒金、多留意，紙錢減量集中清運焚燒，既環保又保平安。（謝瓊雲攝）

中元節家家戶戶都會祭祀、焚燒紙錢，普度「好兄弟」，尤其是各行各業店家民間信仰習俗不能省事，藉此祈求諸事大吉、業績暢旺；彰化縣環保局、消防局聯合呼籲「少燒金、多留意」、減量清運集中燒，才能環保又平安。

農曆7月是民俗中的鬼月，有許多禁忌和禮俗須注意，尤其是中元節，豐盛供品禮敬「好兄弟」酒足飯飽，焚燒紙錢更是進入最高峰；彰化縣消防局就積極宣導，呼籲民眾選擇空曠處、使用專用金爐焚燒金錢，並且準備滅火器或水桶在旁留意，及確認餘燼撲滅才能離開，以免不慎發生火警意外。

消防局指，為防焚燒紙錢不當釀災，加強宣導民眾減少露天燒紙錢觀念；若一定要焚燒紙錢，呼籲民眾應特別注意，使用專用金爐放置空曠處，遠離易燃物、瓦斯桶，應避免兒童靠近，且風速過大時不可點火焚燒。若不慎引發火勢應立即使用滅火器、身邊水源滅火，或趕緊通報消防隊搶救。

彰化縣環保局則提醒，環保祭祀方式亦可表達敬意，減少露天燃燒也能避免空汙；今年在彰化市部分社區大樓設置「紙錢集中站示範點」，提供紙錢清運的便民服務，採電話預約、專人載運，不僅降低新冠肺炎疫情群聚感染風險，也減少民眾自行焚燒紙錢產生的空汙影響。可電洽各鄉鎮市公所清潔隊，或撥打環保局紙錢集中清運專線04-7119356洽詢。

(中時 )