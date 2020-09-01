苗栗縣政府獲行政院原住民委員會核定補助120萬元，辦理原住民族長者裝置假牙計畫，增進口腔功能健康。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府獲行政院原住民委員會核定補助120萬元，辦理原住民族長者裝置假牙實施計畫，增進口腔功能健康。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府獲行政院原住民委員會核定補助，以公彩回饋金120萬元，辦理原住民族長者裝置假牙實施計畫，1日苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣牙醫師公會理事長陳威鑠等人，前往大千牙醫診所訪視計畫辦理情形，鼓勵有需求的原住民長者把握機會。

縣府原住民族事務中心主任蔣意雄表示，設籍苗栗縣年滿55歲以上的原住民長者可獲假牙補助，每人最高補助3萬元，且無需事先墊付費用，只要持健保卡到有合作的牙科診所評估，依照個別需求提出診治計畫，再經牙醫師公會及縣府審核通過即可開始裝置假牙，截至8月底，縣內共核定40件假牙補助申請，補助經費共76萬元，尚有申請餘額，因此鼓勵原住民長者踴躍提出申請，享口福，與健康相隨。

泰雅族頭目伍佳福分享，獲悉縣府假牙補助政策後，6月並到大千牙醫診所提診療、提出申請，經醫師徐千泰評估診治，需裝置5顆固定式假牙，只花1個月的時間就裝置完成，獲得1萬5000元補助，且咀嚼功能與身體健康變好外，講話更有精神、唱歌更有力量。

徐耀昌表示，原住民長者早年因飲食習慣容易發生落牙、口腔疾病，造成老年健康照顧問題，縣府並提案爭取補助辦理住民長者裝置假牙補助計畫，增進長者口腔功能健康，也減輕經濟負擔，同時希望長者從口腔疾病預防做起。

(中時 )