「瘦肉精」顧名思義就是用了之後能把豬牛的肌肉比例增加，其中最常使用的藥物就是交感神經興奮劑。被當作瘦肉精的藥物有好幾種，最常被使用的是萊克多巴胺。

萊克多巴胺是乙型受體素中的一種，原本研發用於治療人類氣喘，但由於療效不顯著，臨床上沒有醫療應用價值。後來發現添加於動物飼料中可以增加畜禽瘦肉比例、提高飼料利用率及減少動物排泄物的作用，具有提高經濟效益、降低生產成本及減輕環境汙染的好處，故成為動物飼料添加物。

聯合國糧農組織和世界衛生組織的食品添加物聯合專家委員會，旗下有世界各地的科學家，他們對萊克多巴胺做了一系列嚴格審查，針對牛肉和豬肉的最高殘留容許量標準提出建議。各國若採用JECFA所建議的標準，就可以確保餵食萊克多巴胺的動物身上的肉品是安全的，而且對人類健康不會造成任何負面影響。

衛生署也在96年間進行多次風險評估，台灣成人每天食用豬、牛類製品可能攝入之萊克多巴胺為18.3微克，都遠低於日本、澳洲及食品標準委員會對60公斤成人所建議的每日安全攝取量。因此，在適量攝取下是安全的。

此外，政府也非常重視國民健康，會訂定嚴格合理的安全標準、要求明確的產地標示，並實地查驗、持續的風險控管，以充分保障民眾的購買選擇權，讓民眾選擇安心又健康的肉品。

(中時 )