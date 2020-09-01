桃園市政府工務局航空城工程處於1日在航空城聯合服務中心舉辦揭牌典禮，宣佈首任處長由工務局總工程司李宜儒先行代理，共分設為4科及4室，預算員額為70人，辦理航空城區段徵收開發工程，加速達成區段徵收作業及公共工程推動執行。

桃市府於2018年設置航空城工程籌備處，爾後考量計畫整體開發規模大、界面多、期程長，為重大交通工程建設計畫，同時也為推動各項工程，決定在桃園市政府工務局下增設二級機關「桃園市政府航空城工程處」。工務局提到，航空城計畫結束後將會將航工處轉型，辦理其他工程業務。

李宜儒提到，籌備處需要辦理的事務相當廣泛，但人力配置都是由支援或是外聘，沒辦法負擔航空城的工作量。李宜儒說，今年航工處的人員約為40人，明年會增加至60人，後年則是70人，共同協助辦理航空城工程，其中包含開闢計畫道路、新建多座跨河及跨高速公路橋梁、公園綠地闢建、滯洪工程、排水工程、污水工程、共同管道及代辦管線工程等事項。

桃市府預計優先區拆遷延至2021年10月前完成，預計2022年9月進行安置街廓分配土地，2024年10月再進行全區動工，安置與拆遷期間將會興建安置住宅，並完成安置街廓與配地。

桃園市副市長李憲明表示，航空城計畫開發面積高達3100公頃，為台灣有史以來最大的開發計畫，不僅是桃園的未來、也是台灣的未來，進而在工務局之下成立航空城工程處，編制70人全力推動航空城各項建設。

(中時 )