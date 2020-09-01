以一首〈Pen-Pineapple-Apple-Pen（PPAP）〉紅遍全球的創作型歌手PIKO太郎，與同樣是紅遍全球的跨媒體系列作品「精靈寶可夢」中最具象徵性的皮卡丘，共同合作新曲〈PIKA to PIKO〉，並於8月31日在虛擬社群軟體「cluster」中舉辦的虛擬遊樂園「Pokemon Virtual Fest」中首次亮相，隨後也在PIKO太郎的官方YouTube頻道正式公開音樂錄影帶。

MV中PIKO太郎與皮卡丘逗趣的互動令人忍不住發笑，俏皮的舞蹈也讓大人小孩容易模仿，PIKO太郎希望在尚未脫離新冠肺炎疫情陰霾的現在，可以再次將歡樂帶給全世界的小朋友，因而打造出這個奇蹟般的合作企劃。

這首〈PIKA to PIKO〉由古坂大魔王負責編曲，並以PIKO太郎的想法去理解皮卡丘的語言，將「PIKACHU」的發音轉變為英文的「Without You」；將「PIKAPI－KA」理解為「in the future」。MV中PIKO太郎與皮卡丘相互模仿，PIKO太郎戴上皮卡丘的耳朵並在臉上畫上大紅色的腮紅，而皮卡丘則是戴上墨鏡，披著跟PIKO太郎同款的豹紋圍巾化身為「皮卡太郎」，讓畫面看起來協調又有一體感。

PIKO太郎之前曾說過，自己的色系跟皮卡丘一樣都是黃色，所以一直覺得很有親近感，也一直希望能與皮卡丘合作，這次終於實現夢想。這組在全世界認知度相當高的組合，必定能掀起一股「PIKA與PIKO」旋風。

今年因新冠肺炎疫情影響，多數國家提倡Stay Home希望民眾減少外出防止感染擴大，PIKO太郎也在家中推出一連串的「Stayhome三部曲」企劃，包括5月推出的洗手歌〈PPAP-2020-〉、PPAP版本的翻唱歌曲〈SUKIYAKI〉及與孩子在家裡蹦跳的〈Hoppin’ Flappin’!〉，並推出PIKO太郎的洗手海報，這次的〈PIKA to PIKO〉更是希望讓暑假也無法外出的孩子們能開心地待在家裡。

對於這次的合作，PIKO太郎說道：「這首歌曲，由我擅自解讀皮卡丘的語言PI。沒有人可以理解皮卡丘的語言，所以我以PIKO太郎的方式將自己與皮卡丘連繫起來PI。這次皮卡丘戴著太陽眼鏡，我想稱牠為皮卡太郎PI。」〈PIKA to PIKO〉已於YouTube正式公開。

(中時 )