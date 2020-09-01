全台行人易肇事路口大執法自9月1日正式上路，針對「汽機車不禮讓行人」加強取締，基隆市警局交通隊指出，警方即起於10大易肇事路口進行為期1個月的「路口交通大執法」，首日截至下午3時共取締16件，其中以「不暫停讓行人優先通行者」占10件最多。

據基隆市警局交通隊統計，去年起算至今年6月為止，基隆市各路口肇事案件中，最多為仁二路及愛一路口，共高達80件，造成至少60人受傷，其次為仁一路及愛三路口，共達74件，造成52人受傷、第3名為仁二、愛三路口，共有59件54人受傷。

交通隊指出，首日取締件數中，以「不暫停讓行人優先通行者」占10件最多，將依道路交通管理處罰條例，可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰，交通隊說，若行人穿越道上有行人，汽車必須停下禮讓，不能停在行穿線上，與行人行進方向，也不能少於三公尺，否則將會被取締開罰，另外，行人不按規定走行人穿越道，也會被開罰300元，請民眾務必遵守交通規則，共同營造安全的用路環境。

(中時 )