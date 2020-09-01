韓片《雞不可失》讓韓式炸雞掀起一陣旋風，即將上映的動作喜劇《特務搞飛機》，勢必也將讓「麻花捲」取代炸雞一舉爆紅！女主角嚴正化在片中化身隱藏武打內功的市場大媽，憑藉強大的生活力與可愛魅力，還有高深莫測的料理手藝，創下自家麻花店「一開店就完售」的銷售佳績。

為了親手製作麻花捲，嚴正化更親自前往龍山區的龍門市場學做麻花，素有「韓國瑪丹娜」、「韓流女王」之稱的嚴正化，更透露睽違5年沒有接演電影的原因，就是為了等待1部好片的來臨，而她與本片的相遇，就是天賜良緣。

她也透露：「因為很難找到好的作品，讓我以焦急的心情等待，這並不誇張，我一直在等待好作品與機會何時到來。」對於自己身為演藝圈長青樹，近期更與李孝利、Jessi、華莎共組強勢姊姊女團「退貨遠征隊」，她分享維持活力的心法：「不能因為年齡增長就放棄什麼，要一直嘗試去做，這不就是能夠長期堅持活動的祕訣嗎？當遇到任何角色時，我依然會抱著開放的心態去實現。」電影11日在台上映。

(中時 )