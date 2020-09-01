金門縣暑假英語營隊內容豐富，讓小朋友留下美好回憶。（縣府提供／李金生金門傳真）

新冠肺炎疫情蔓延全球，金門縣本學期的英語外師少了20名，對國中、小教學帶來一定程度影響。縣府教育處表示，這些外籍英語協同教學助理在明年1月抵台，立即分發各校納入教學系統。

教育處說明，金門外籍英語教學的師資來源有2，其一是具備合格教師證的「外籍英語教師（FET）」，其二為學術合作性質的「外籍英語協同教學助理（ETA）」。其中「外籍英語協同教學助理(ETA)」為美國國務院與外國政府共同推動的傅爾布萊特協同英語教學計畫，目前已在全球72個國家執行，金門縣與該基金會合作邁入第9年。

金門縣舉辦暑假英語營隊，讓小朋友從小習慣與「老外」相處 。（縣府提供／李金生金門傳真）

今年原規畫24名「外籍英語協同教學助理（ETA）」來金門，但因受疫情影響，暫時無法入境。對全縣25所國中、小學的英語教學帶來一定程度影響，暫時不見以往「一加一」1名國籍老師搭配1名外師教學，讓學童從小習慣與「老外」相處的情境。

縣府說明，在這24名「外籍英語協同教學助理（ETA）」在明年元月來台之前，縣內各中、小學校的英語教學，仍將依既定的課程安排由國籍老師教授，並加以各種輔助教學方式，希望維持一定的教學水平和成果。

縣府目前已在傅爾布萊特學術交流基金會的協助下，先行徵用台灣外縣市的4名ETA進駐金湖國中的英語教學資源中心，支援本學期全縣5年級學童英語村遊學課程及英語營隊活動的舉辦。

已在金門教學2年的Rachel表示，興趣是孩子們學習語言的關鍵，因此她不希望大家把她當作「老師」，而是如同「朋友」般自在相處，關心和找出他們喜歡的活動，再結合日常生活情境來學習英語。

針對自信心較低落的孩子，她偶爾會秀一點中文，讓他們知道老師的中文其實也有點「菜」，但願意開口說、勇敢嘗試就會進步，每當看到有小朋友從原本說不出來，到能朗讀一整面的英語小書，都讓她感到滿滿的收穫和快樂。

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(中時 )