香港大哥大曾志偉的妻子朱錫珍上月3日病逝，一家人低調送別她，曾志偉沉浸喪妻之痛一個月後，昨（31日）終於在社群網站更新影片，被發現面容似乎憔悴不少。

曾志偉31日在微博曬出一段祝福學生前程的影片，喊話大家：「作業寫完了嗎？明天開學啦！」並提醒學生們在學校也別忘了戴口罩。影片中，曾志偉穿著黑色T恤，整個人看起來消瘦一些，白頭髮也明顯多了，雖然氣色看起來不錯，但笑容似乎難掩疲憊，引網友感嘆妻子離世對他的打擊應該還是很大，紛紛為他加油打氣，希望他能早日走出哀傷。

曾志偉時隔1個月更新社群網站，似乎消瘦一些。（圖／翻攝自微博）

曾志偉和朱錫珍分居20多年，對方出殯那天，他曾受訪表示太太喪禮從簡是依照其遺願，透露太太是很低調的人，因為疫情關係也不想太多人聚集，雖然老婆已生病一段時間，對於她的離開已有心理準備，但內心還是會不捨。

兒子曾國祥也透露媽媽一直想海葬，她離世那天全家人都陪在身旁，本人也有了充分的心理準備，據悉，朱錫珍骨灰將安放於寶蓮寺旁的海會塔，此處也是天后梅艷芳骨灰的長眠之地。

(中時新聞網)