前電影製片李愛林近日上倪詩蓓主持的電台節目，大爆影壇幕後鮮為人知的秘密，除了翁倩玉「霸氣大牌」行徑外，還有張艾嘉敬業堅持真空上陣，林青霞更曾拍到放聲大哭，令人回味無窮。

大美人林青霞息影多年，不過經典作品仍深植人心，當年她拍攝電影《我愛夜來香》時，一天內做出5款不同造型，但仍被徐克導演以未達到角色造型的標準，一再要求修改，讓林青霞忍不住抱怨「試造型試到頭好痛，好辛苦，我不做啦！」說完就在一旁大哭。

另外，在拍攝《新蜀山劍俠》時，有位「大牌」明星客串，當時她帶著4名保鑣、1名私人助理、、1名化妝師、1名秘書到現場，並禁止任何人出入化妝間，導致林青霞想進去拿唇膏也被拒絕，而那名霸氣十足的大明星就是翁倩玉。

而李愛林也爆料了張艾嘉在拍攝《最佳拍檔3之女王密令》時，令人敬佩的拍攝熱誠，她為了一個裸露鏡頭，堅持真空上陣，因為她相信自己掀衣服速度夠快，不會這麼容易被觀眾看到露點點，沒想到意外讓票房賣超好。

原來是大家都想看張艾嘉的裸露鏡頭，不斷到電影院重溫，不過2年後就有錄影帶的出現，觀眾改在家不斷重溫，成為當時經典笑話。

(中時新聞網)