台灣企業搶攻國際市場最重要的推手”網拓會”中華民國網路拓展貿易協會，為公益性的社團法人組織，十年來補助企業數位轉型網路行銷並提供技術支援做關鍵字行銷，迄今已成功輔導七千多家企業，提升市場拓展及增加經貿商機，讓台灣企業能在全球的供應鏈中站穩舉足輕重的重要角色。

對中小企業來說數位轉型所需資金龐大，也經常在拓展過程中遇到人才短缺、經驗不足的問題。 網拓會以「全球布局」、「數位轉型」、「搜尋曝光」、「在地服務」四大面向作為拓銷服務的主軸，因應疫情勢調整布局，協助企業掌握市場趨勢與商機。中華民國網路拓展貿易協會所執行的「RWD 數位升級轉型專案」計畫，就是協助廠商建立自有品牌，透過全球前十大搜尋引擎搶攻國際市場， 讓MIT產品行銷到全世界。

玖旺參加網拓會與新北市政府合作的「金斗雲專案輔導」說明會

玖旺食品是一家創立40年的食品原料製造商，早期在傳統市集中，一方木桌和幾簍清涼的楊桃汁，開始了對於果汁飲料十餘載的堅持，而這便是玖旺的起源。因著多年在市集和夜市經營原汁飲料攤販的經驗，從夜市攤販一直到如今的製造工廠。

正當事業即將起飛之際，不巧同一時間國內發生塑化劑食安風暴，引起消費民眾恐慌，造成風味糖漿銷量急遽縮減，在此內憂外患之際，玖旺食品陷入前所未有的生存危機，不得不積極尋找新出路，探索台灣以外市場的可能性。

2015年玖旺參加網拓會與新北市政府合作的「金斗雲專案輔導」說明會，在網拓會的輔導下，一年後成功將產品從公司發源地新北的五股工業區賣翻全球市場。 玖旺食品有限公司在台灣是有40年歷史的食品原料製造商，台灣許多甜品店、飲料店的食品、飲品原料都是他們的客戶，出口原本不到總營業額的百分之十，參加金斗雲專案輔導後出口跳躍式的成長，佔公司總營業額的百分之九十，業績成長三十倍，並順利在美國、韓國、中東、俄羅斯等地區簽約經銷代理 ，因此獲得「珍奶王」的稱號。

玖旺食品透過網拓會補助建置十七種語系RWD官網

玖旺的經營策略

跨境電商趨勢：經營全球電商市場，最重要的是電商思維需大改造，玖旺企業透過網拓會補助建置十七種語系RWD官網，輔導數位轉型，進行官網重塑的網路行銷策略，搶佔全球十大搜尋引擎YAHOO、GOOGLE，超過5000組以上關鍵字曝光排名。多國語言網站獲得更多的國外買主信任，協助玖旺食品帶來新的顧客，2019年更創造出三億多的出口實績，2015年~2019年共獲的1000多封詢價函。多國語言網站遠比競爭者更具優勢，更能凸顯廠商的國際性，讓玖旺食品成功翻轉，在非英語系國家地區的搜尋引擎搶佔關鍵字排名。。

(中時新聞網)