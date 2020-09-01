政府宣布開放進口瘦肉精美豬、牛肉，爭議持續延燒，而衛福部長陳時中日前受訪時表示，開放美豬美牛可以換來台灣在國際上的地位。對此，名嘴謝寒冰直言，台灣人敢吃有100多個國家不敢吃的瘦肉精美豬還沒事，讓全世界都知道台灣是第一勇，這樣國際地位還不升到頂天？

日前陳時中在廣播節目「周玉蔻嗆新聞」中表示，開放美豬、美牛是因國家有需要，衛福部也認為安全所以就去做，且開放可以換來一個台灣在國際上的地位，必須要用尊重科學的態度，人家才會尊重你，來與你進行相關的談判。

對此，謝寒冰今(1日)在臉書上指出，知道為什麼進口萊克多巴胺美豬美牛會提升台灣國際地位嗎？他分析，因為世界上有160個「俗辣」國家不敢吃，所以以後台灣人出國走路有風、尊爵不凡，所到之處都有外國傻佬驚嘆：「台灣人吃了萊克多巴胺不但沒事，還可以出國觀光活蹦亂跳啊，台灣人真是棒！」

謝寒冰還說，「這樣全世界都知道台灣第一勇，國際地位還不升到頂天，向美國爸爸看齊嗎？」

網友們也留言回應，「了不起的民進黨政府用瘦肉精換國際地位」、「眾人不敢食，只有勇敢的台灣人吃，還不提升國際地位」、「自從得了神經病後就感覺自己特別有精神的概念」。

(中時新聞網)