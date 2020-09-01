嘉義縣中埔國小為讓學童有不一樣的開學體驗，今1日請來《嘉義銅管五重奏》樂團進行一場活潑熱鬧、餘音繞樑的音樂會。（校方提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔國小為讓學童有不一樣的開學體驗，今1日請來《嘉義銅管五重奏》樂團進行一場活潑熱鬧、餘音繞樑的音樂會。（校方提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔國小為讓學童有不一樣的開學體驗，今1日請來《嘉義銅管五重奏》樂團進行一場活潑熱鬧、餘音繞樑的音樂會。（校方提供／呂妍庭嘉義傳真）

鑑於偏鄉地區學子少有機會到正式的藝術殿堂欣賞音樂展演，嘉義縣中埔國小為讓學童有不一樣的體驗，今1日請來《嘉義銅管五重奏》樂團進行一場活潑熱鬧、餘音繞樑的音樂會，把一場藝術化的開學儀式送到師生面前。

中埔國小校長林俊良本身就是嘉義縣藝術領域國教輔團召集人，平日就積極邀約各藝術團隊下鄉到各校演出，這次新調任中埔國小，即和團隊規畫一個不太一樣的開學典禮，今特別邀約《嘉義銅管五重奏》到校，當｢輪旋曲｣樂音響起，演奏會正式開始了！

除了聆聽樂團演出，團長陳玫君還邀請學生拿著音鐘，在老師引導下跟著樂團進行頑固伴奏，完全沒經過彩排和練習的學生竟然也演奏的一板一眼，最後樂團更邀請學生上台當指揮，當學生掛上｢我是指揮｣值星布條，有模有樣地指揮，引得全場笑聲連連。

六甲賴顗丞說，這場音樂會讓他知道小號在樂團擔任高音、大號擔任低音，而且還能上台跟著樂團互動，「好開心！｣，六乙李依真表示，第一次聽銅管五重奏，真的很有趣，也是難得的體驗。

林俊良表示，學校積極推動多元教育，以培育擁有多元知能的未來公民為己任，除了各類正規教育外，對於藝術推廣也不遺餘力，近年來不但落實藝術各領域教學，還將舞蹈課程納入全校主題課程，希望透過各類藝術課程的陶養，讓｢藝術生活化｣的美學素養可以逐步落實在學生的日常生活。

(中時 )