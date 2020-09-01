內政部預定明年上半年試辦小規模新式晶片身分證換發，但民間反對聲浪不止。內政部今天持續與反對派打筆戰，針對民間質疑晶片身分證委託民間印製恐於法不符，內政部澄清，印製工作是委由百分之百國營、非私營的中央印製廠辦理。

內政部傍晚發出新聞稿表示，考量數位身分證證卡的卡片防偽、製證的場域安全等因素，因此參考德、法等國選擇國家級印製廠進行的做法，依政府採購法第22條第1項第2款規定，將印製工作委由百分之百國營、非私營的中央印製廠辦理。

至於中央印製廠對外公開招標採購材料及製卡設備，內政部表示，其主要是在於引進國外製作PC晶片卡的相關技術，並限於印製機器及空白卡，數位身分證的印製工作，仍會在內政部監督下，於中央印製廠內進行並完成，絕無委託民間印製的情形。且現行國民身分證的空白證，也是由中央印製廠對外採購，法律上並無疑義。

至於有媒體投書擔憂數位身分證法律規範不足，內政部表示，現行戶籍法、個人資料保護法、資通安全管理法及電子簽章法，已建構推動數位身分證的法律基礎。將現行紙本國民身分證改為PC晶片卡的數位身分證，屬於國民身分證格式的變更，並未逾越戶籍法的授權範圍，且目前正依據該條之授權，研修國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法，使數位身分證的規範更加完善。

(中時 )