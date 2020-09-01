今日（1）午後，有台南民眾意外捕捉到玉山山脈上的雲瀑景色，整座玉山山頂被雲霧包圍，直呼「好漂亮！」（摘自台南爆料公社）

在臉書社團《台南爆料公社》上，一名網友捕捉到罕見的「雲瀑」奇景。（摘自台南爆料公社）

氣象達人彭啟明指出，台灣開始進入「颱風密集期」，不過颱風也意外帶來美麗的「雲瀑」奇景。在今日（1）午後，有台南民眾意外捕捉到玉山山脈上的雲瀑景色，整座玉山山頂被雲霧包圍，像是一層靄靄白雪覆蓋在上面，網友直呼「好漂亮！」

氣象局指出，今天（1日）持續受颱風外圍環流影響，北部及東北部在上半天有間歇陣雨出現，下半天隨著颱風逐漸遠離，轉為多雲的天氣，午後南部、東南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

在臉書社團《台南爆料公社》上，一名網友捕捉到罕見的「雲瀑」奇景，他表示，「台南午後雷陣雨，洗淨塵埃，可遇不可求，遠眺玉山山脈雲瀑」。從錄下的影片中可以看到玉山山脈上被一層厚厚白雲覆蓋，遠看更像被鋪了一層矮矮白雪，畫面十分美麗。

為何會有這種雲瀑景色呢？據聯合新聞指出，氣象局解釋，雲瀑產生的原因是冷空氣在山前堆積，在堆高的過程中，上面水氣因為舉升而凝結，等到冷空氣高過山頭，凝結的水氣就和冷空氣一起流過山頭。由於冷空氣比較重，所以流會沿著山頭往下掉，這景象就好似瀑布的水往下流一樣，才會被稱為「雲瀑」。至於能夠觀測到雲瀑現像，氣象局表示，最主要是這幾天受到颱風影響，山上的水氣重導致。

不少在地網友也貼出自己拍攝的「雲瀑」景色，紛紛表示「難得一見~真的好美」、「真的是難得奇景」、「在遠遠的濱海公路也有看到美景」、「感覺有點恐怖像海嘯」、「超美」。

(中時新聞網)