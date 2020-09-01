政府將開放含瘦肉精美國豬肉進口，引發各界疑慮；由於目前國內有15％的豬隻，未經由肉品市場交易，南投縣政府除要求中央修法明訂「藥物零檢出」，豬隻也要全部經由肉品市場交易，才能追溯來源，避免來源不明肉品摻雜上市。

南投縣副縣長陳正昇指出，國內豬隻有85％經由肉品市場交易，15％則直接進入屠宰市場；因應美豬進口，農委會從明年元月一日起強制實施豬肉產地標示，但未進入肉品市場交易的肉品，恐怕形成漏洞。

南投縣政府所屬的南投縣農產運銷公司，是由肉品市場轉型，目前每日交易屠宰約1000頭毛豬，未來，美國豬肉進口後，因為市場競爭，交易量勢必減少。

陳正昇表示，縣府建議中央修法並落實溯源制度，國產豬肉交易一律要經由肉品市場把關，因為肉品市場交易的豬肉，都會留下8碼印記，可以追溯豬隻在什麼農場飼養，何時、在哪個肉品市場交易、屠宰等資訊。

由於進口豬肉價格低廉，在利之所趨的情況下，可能造成加工肉品魚目混珠，混充台灣豬肉販售，影響消費者健康，更損害豬農權益，因此建議落實源頭管理，透過肉品市場檢疫與防疫檢查，豬肉進入消費市場即由衛生單位稽查，為食品安全把關。＃美豬 ＃瘦肉精 ＃零檢出 ＃溯源

(中時 )