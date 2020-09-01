高雄少女獲救 攻堅救援影片曝光 警怒吼「再動開槍喔」（影片來源／戴志揚翻攝）

高雄一名14歲少女，8月29日搭乘高鐵北上新竹，接著搭上網友的車後就失聯，經過多日搜尋、鍵盤柯南幫助尋找下，警方今早(1日)終於在新竹竹東中興路的4樓民宅夾層密室尋獲，而警方攻堅救援影片曝光，壓制過程全都錄。

警方今(1日)早晨，出動20名警力，直衝羅男母親位於新竹的4樓家中搜索，前2次都沒找到人，但第3次聽到天花板傳來嘻笑聲，才在密室的夾層找到失蹤少女，警方攻堅破獲時，少女還在睡覺，一看到警方就說「我想回家」，少女已經在第一時間送回高雄，並通知家人帶回。

從警方攻堅的影片中可以看到，警方先打開密室夾層外面的門，發現後方還有一道門，員警伸手推，同時打開手電筒往照裡面，瞬間察覺似乎有動靜、聽到嬉鬧聲，因此大聲詢問對方「你誰」？也表明警察身分後，怒斥「不要動我開槍喔，眼睛閉起來，手先不要動」，嚇到的羅男高舉雙手，接著警方進入密室，將羅男壓制並帶回偵訊。

少女失聯3天期間，被藏在僅2坪空間的夾層，內部僅有一張床、冰箱、電風扇、簡單衛浴等，還有一個體型龐大的鯊魚玩偶；終於找到女兒，父親心疼表示「人沒事就好」，並透露女兒比較喜歡讀書，推測可能是被誘惑，才會上當；少女母親也曾提到，女兒先前賣過面膜，早已賺到錢，至於商品來源，可能與她互傳訊息的男網友是同一個人。

(中時新聞網)