人民幣持續走強，在岸價1日收升近300點，創近16個月高；中段一度升穿6.82，高見6.8118。

人民幣兌美元在岸價收報6.8239，較上日下午4時30分收報6.8535，大升296點或0.43％；較晚上11時30分最後成交價6.8483，走強244點。

離岸價（CNH）亦曾升破6.82，高見6.8134，截至18時47分，離岸價報6.8177，在岸價報6.8218。

官方1日開出的中間價報6.8498，較上日升107點或0.16％，連升6日，創逾14個月高。

交易員指出，美元指數下行，持續提振市場做好人民幣意願，市場預期趨於一致；若無突發事件擾動，人民幣升值或難以阻擋，料繼續靠近6.8關口。

另有交易員認為，在美元疲弱背景下，中美貿易談判進展順利，令市場認為中美緊張局勢不會對貿易協議的推進構成阻礙，這有助於人民幣展開補漲走勢。

(工商 )