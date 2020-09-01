美國國務院亞太事務助卿史達偉（David Stilwell）31日代表美國政府，表示美國將會依據「台灣關係法」和對台「六項保證」，保證包括美國未改變關於台灣主權的立場，及不會施壓要求台灣與大陸談判等，至今仍然有效。

中國外交部1日回應指出，美國當年單方面制定的所謂「與台灣關係法」，及美方所謂對台「六項保證」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤和非法無效。中國政府從一開始就堅決反對，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止提升美台實質關係，停止與台灣進行任何形式的官方往來。

中國外交部發言人華春瑩強調，一個中國原則是中美建立和發展外交關係的政治基礎和根本前提，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國的核心利益，任何人都不能低估中方捍?國家主權和領土完整的堅定決心和意志。

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